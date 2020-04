La Francia con 14 mila decessi va verso il prolungamento del lockdown al 15 maggio. Questa sera il discorso di Emmanuel Macron

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il numero dei morti supera quota 14mila e la Francia si prepara a una proroga del lockdown. C'è attesa nel Paese transalpino per il discorso del presidente Emmanuel Macron che questa sera di lunedì 13 aprile, dovrà annunciare le nuove misure previste per provare a contenere la diffusione del Coronavirus. Quasi certo che le restrizioni saranno prorogate fino a maggio. Nelle ultime 24 ore si sono contati 315 decessi negli ospedali francesi, il totale dei morti è così salito a 9.253 morti. Ma a questi vanno aggiunti i 5.140 decessi, che dal primo marzo si sono registrati nelle case di riposo, per un totale di 14.393. Prosegue il trend positivo del calo di ricoveri in rianimazione: 220 persone sono entrate nel reparto dei casi più gravi e 255 ne sono uscite, per un saldo di 35 pazienti in meno per le terapie più pesanti - (PRIMAPRESS)