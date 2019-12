Jean-Paul Delevoye, il “Monsieur Pensions”, della riforma pensionistica si dimette sotto le pressioni di sindacati e lavoratori

(PRIMAPRESS) - PARIGI - “Monsieur Pensions”, l’artefice del progetto di riforma del sistema pensionistico francese, Jean-Paul Delevoye, si è dimesso sotto le pressioni di uno stato di agitazione di sindacati e lavoratori che hanno proclamato un ciclo di scioperi che se confermato metterà completamente in ginocchio non solo i grandi centri urbani ma lo stesso turismo natalizio.

Il presidente Emmanuel Macron non ha potuto fare a meno di accettare "con rincrescimento". Delevoye avrebbe comunicato la sua decisione tramite una lettera scritta di suo pugno. - (PRIMAPRESS)