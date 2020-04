Il presidente Emmanuel Macron conferma il lockdown sino all’11 maggio. “Avremo bisogno di una strategia di lungo tempo reinventandoci”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il discorso a reti unite del presidente francese Emmanuel Macron ha confermato la proroga del lockdown sino all’11 maggio prossimo. “È un grande sacrificio che vi chiedo - ha detto Macron ma questa misura è necessaria per il numero dei casi di positivi ancora troppi alto. Ma dall’11 maggio ci sarà una fase nuova”. Fase nuova che sarà necessaria ed urgente visto che il Pil del paese si annuncia con un drammatico -6 di punti percentuale. “Rafforzeremo i fondi per intervenire pesantemente su questo. Dovremo costruire una strategia di lungo. Il momento in cui viviamo è uno shock. Ci ricorda che siamo vulnerabili. Bisognerà pensare in modo nuovo fuori dagli schemi e reinventarci. Prima io, presumo Emmanuel Macron. Avremo giorni migliori e troveremo giorni felici ha detto in conclusione”.

Poi il discorso di Macron si è rivolta all’Europa con la necessità di un patto di solidarietà che deve accumunare tutti i paesi membri. Un accenno al distanziamento sociale che sarà ancora necessario tanto da ipotizzare la riapertura di bar e ristoranti al 1 luglio. - (PRIMAPRESS)