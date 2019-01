Gilet Gialli pronti all'ottavo atto degli scontri in piazza dopo la flebile risposta di Emmanuel Macron

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La protesta dei Gilet Gialli si prepara all’ottavo atto di manifestazioni nella capitale dopo la flebile risposta del presidente Emmanuel Macron. Ma l’interrogativo è che tipo di manifestazione sarà quella dell’esercito di gruppi misti in rappresentanza di più categorie ma ormai lontane da ogni forma di associazionismo sindacale e ormai acefala. Si, perché, nel frattempo, il movimento ha perso il suo capo Eric Drouet, arrestato dopo gli ultimi scontri con la polizia. E’ questa l’incognita che avvolge il nuovo episodio del ritorno in piazza dei "Gilet Gialli". A Parigi sono previste due iniziative: un corteo che dall'Hotel de Ville giungerà fino alla sede dell'Assemblea Nazionale e una manifestazione sugli Champs Elysées. Mobilitati in tutto il Paese 3.600 agenti in assetto antisommossa, un po’ più motivati dopo aver ottenuto un “premio” per l’impegno mostrato durante i tafferugli. - (PRIMAPRESS)