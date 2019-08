(PRIMAPRESS) - PARIGI - L’attore francese Alain Delon (83) era ricoverato da circa due settimane a Parigi per un lieve ictus e una “lieve” emorragia cerebrale ma ora la sua condizione, secondo quanto detto dal figlio Antony, appare stabile e “riposa tranquillamente” in una clinica in Svizzera. - (PRIMAPRESS)