Benjamin Griveaux di en Marchè lascia la corsa all'Hôtel de Ville per un video porno messo in rete

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Se l’eccentrico matematico Cédric Villani, papabile candidato alla poltrona di primo cittadino di Parigi, era entrato in corto circuito con Macron, ecco che un’altro candidato, Benjamin Griveaux, in corsa con il partito del presidente La République en Marche (Lrm), si è ritirato a seguito della diffusione di immagini intime a sfondo sessuale. L'ex portavoce del governo respinge le accuse che definisce "attacchi ignobili e bugie”. Il fatto è che Griveaux avrebbe diffuso, con molta leggerezza e non conoscenza delle dinamiche del web, un video hot sui social. Di qui l’onda di indignazione virale che ha costretto il politico ad arrendersi ed interrompere la sua corsa all’Hôtel de Ville.

"Il progetto per Parigi che abbiamo realizzato e per il quale abbiamo lottato, andrà avanti meglio senza di me", ha aggiunto Benjamin Griveaux. Nella campagna elettorale che si sta facendo incandescente, la sindaca uscente Anne Hidalgo non tenta di utilizzare il vantaggio della resa di Griveaux ma esorta tutti a rispettare la privacy dei candidati e delle loro famiglie. "Prendo atto del ritiro di Benjamin Griveaux - scrive la Hidalgo - nella convinzione che "i parigini meritino un dibattito dignitoso". - (PRIMAPRESS)