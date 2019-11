Quella sentenza arcaica del Tribunale di Barcellona per violenza che indigna i movimenti per i diritti civili

(PRIMAPRESS) - MADRID - Una sentenza del Tribunale di Barcellona continuerà a far discutere per il suo impianto antico e fortemente sessista. In cinque violentarono a turno una quattordicenne stordita da droghe e alcol, ma per il tribunale di Barcellona si è trattato solo un abuso e non violenza sessuale in quanto la ragazza, in stato di incoscienza, non oppose resistenza e non fu dunque né picchiata né minacciata. I giudici catalani hanno emesso ieri la sentenza shock, fotocopia di quella emessa un anno fa per un caso analogo, riaccendendo le proteste dei movimenti per i diritti delle donne e l'indignazione della società civile. - (PRIMAPRESS)