Pedro Sánchez vuole occupare la casella di Procuratore Generale dello Stato nominando il ministro della Giustizia Dolores Delgado

La decisione di nominare un ex ministro come procuratore generale, una posizione molto delicata, ha immediatamente suscitato critiche da parte dell'opposizione. Vi è un solo record di un ministro che va direttamente all'ufficio del procuratore generale, quello di Javier Moscoso nel 1986, sotto il governo di Felipe González. Delgado è arrivato al governo come partito indipendente - i pubblici ministeri e i pubblici ministeri sono stati banditi dalla legge dai partiti aderenti - ma negli ultimi mesi ha consolidato il suo aspetto politico con duri scontri con l'opposizione e fatto una campagna per il PSOE, oltre ad essere eletto nel Elenchi socialisti per il Congresso. Il PP ha annunciato che farà appello alla sua designazione per aver violato, nel suo parere, l'articolo 59 dello statuto fiscale, che stabilisce che potrebbe non essere membri del Ministero Fiscale che appartengono a partiti politici o sindacati e che non possono prendere parte alle elezioni legislative, regionale o locale piuttosto che esprimere il tuo voto personale.



In Spagna, il procuratore generale è sempre nominato dall'esecutivo, che è comune nella maggior parte dei paesi democratici, ma ha autonomia da quel momento e non deve l'esecutivo. La Procura è un organo gerarchico, ma i pubblici ministeri hanno formule per far valere la loro autonomia e mostrare il loro disaccordo con un ordine del procuratore generale. Questione ancora controversa nelle diverse posizioni della politica.