Pedro Sanchez (Psoe) vola alle europee e distanzia il PP di Teodoro Garcia Egea

(PRIMAPRESS) - MADRID - Il vero vincitore di queste elezioni europee in Spagna è il premier Pedro Sanchez. Il suo partito, il socialista Psoe, ha ottenuto un ragguardevole 32,8% che ha messo diverse distanze tra lui e i popolari che hanno totalizzato il 20,1%. Al terzo posto si sono posizionati i rappresentanti centristi di Ciudadanos (12,2%) mentre retrocede l’ultradestra di Vox. Soddisfazione per per gli indipendentisti catalani che dopo le vicende che hanno visto il loro leader Puigdemont dover ricorrere all’auto-esilo in Belgio per non essere arrestato in patria per violazione della Costituzione, riusciranno ad avere qualche seggio a Strasburgo. - (PRIMAPRESS)