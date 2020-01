Pedro Sanchez ottiene la maggioranza per il nuovo governo a trazione Psoe e Podemos

(PRIMAPRESS) - MADRID - Con 167 voti favorevoli e 165 contrari, Pedro Sanchez dà il via al nuovo governo spagnolo. La sottilissima maggioranza da parte della Camera dei deputati della Spagna è arrivata con soli due voti di differenza che non lascia presagire una stabilità così come è accaduto anche nelle tre esperienze precedenti che hanno visto naufragare in un’unica legislatura le possibili coalizioni. Il governo di Sanchez si reggerà sull’alleanza tra i socialisti del Psoe e la formazione Unidos Podemos di Pablo Iglesias ha ottenuto 167 sì, contro i 165 no dell’opposizione di Popolari, Ciudadanos e Vox): una maggioranza molto ristretta, dunque, alla quale sono state necessari i 18 voti di astensione da parte di formazioni minori, soprattutto gli indipendentisti catalani di Rc. - (PRIMAPRESS)