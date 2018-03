Le pressioni di Madrid pesano sul Parlamento di Barcellona. Jordi Turul cerca una maggioranza

(PRIMAPRESS) - MADRID - Che i moti indipendentisti della Catalogna abbiano perso d’intensità si è avvertito dalla mancata elezione del candidato indipendentista Jordi Turull, ex ministro e portavoce di Carles Puigdemont. Al primo turno non c’è la fatta ad essere eletto presidente al Parlament di Barcellona. A pesare è stata l'astensione dei 4 deputati secessionisti di sinistra della Cup. Turull ha ottenuto 64 voti (JxCat e Erc) a favore, 65 contrari (Cs, Psc, Pp, Podemos) e, appunto, le 4 astensioni del Cup. I deputati indipendentisti in esilio in Belgio Carles Puigdemont e Toni Comin non hanno potuto partecipare al voto. Un secondo turno è previsto oggi. Ma i tempi sono strettissimi perché su Turull pesa la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal gip Pablo Llarena che conduce l'inchiesta sulla presunta "ribellione" in occasione della proclamazione di indipendenza. Turull era tra i sette membri del precedente governo che furono arrestati nell'autunno scorso. In carcere rimase per quattro settimane. - (PRIMAPRESS)