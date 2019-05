L'insediamento del parlamento spagnolo dovrà sciogliere il nodo dei cinque indipendentisti eletti ma in carcere preventivo

(PRIMAPRESS) - MADRID - Si è riunito oggi per la prima volta il parlamento spagnolo dopo le elezioni dello scorso aprile. Il primo scoglio da affrontare è la questione dei 4 deputati ed un senatore eletti ma essendo indipendentisti di Esquerra Repubblicana e Junts per Catalunya, il partito di Puigdmont, sono in carcere preventivo.

Il giudice che segue il caso ha concesso ai politici di accreditarsi e di partecipare alla prima seduta del parlamento, consentendo loro di votare il presidente e gli altri 8 membri della presidenza. Ma ha esplicitamente delegato alla nuova presidenza delle due camere la decisione sul loro futuro. Tutti e cinque vennero sospesi dalle loro funzioni come deputati del parlamento catalano (di cui erano membri a pieno diritto) dal giudice per le indagini preliminari in virtù di una controversa legge pensata per i reati di terrorismo. Ma alla Camera e al Senato il procedimento è diverso, e va chiesta un’autorizzazione a procedere prima di sospenderli (come prevede il Regolamento nel caso di carcere). Il tribunale supremo ritiene che l’autorizzazione non è necessaria perché l’incarceramento era già in corso, ma sarà su questo punto che ci sarà battaglia, e la decisione dei presidenti delle nuove Camere sarà certamente letta in chiave elettorale (per domenica) ma soprattutto in funzione dei futuri accordi (l’astensione degli indipendentisti sarebbe sufficiente a Sánchez per superare l’investitura).

L’elezione della presidenza del Congresso, avrà maggioranza di sinistra mentre nel precedente Congresso la maggioranza Pp-Ciudadanos aveva bloccato tutte le iniziative legislative di socialisti e Podemos. - (PRIMAPRESS)