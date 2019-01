L'Andalusia dei Vox preme su Madrid per abrogare le riforme sulla libertà di espressione

(PRIMAPRESS) - MADRID - Dopo la Catalogna è l’Andalusia, l’altra regione autonoma della Spagna che preme sulla capitale Madrid per un cambio di riforme. Ma da questa regione i segnali che arrivano mostrano un po’ quello che sta accadendo in molte parti d’Europa: un crescente quanto pericoloso autoritarismo.

La negoziazione in corso questi giorni tra il segretario del partito di estrema destra dei Vox, Javier Ortega Smith e il Partido Popular (PP) sta andando in una direzione preoccupante. Ortega ha chiesto l’abrogazione delle leggi autonome per la protezione delle donne e del collettivo LGBTI che raccoglie tutte le voci contro la discriminazione per gli orientamenti sessuali e crearne due nuovi per la "protezione della corrida e della caccia" e "cultura popolare e tradizioni".

Inoltre la proposta dei Vox è di espellere 52.000 immigrati senza documenti. Queste sono alcune delle 19 richieste con cui Vox ha iniziato la sua negoziazione con la PP martedì per cercare un patto in Andalusia. I più popolari colpiscono il documento come "inaccettabile". I cittadini, che hanno un accordo molto avanzato con il PP, non hanno voluto partecipare alla riunione e respinge anche le richieste di Javier de Vox.

L’incontro che si è tenuto a Madrid su queste questioni è stato tenuto in un luogo segreto perché nelle intenzioni dei due schieramenti c’è l’obiettivo di esportare il probabile patto, basato, proprio su un ritorno al passato per quanto riguarda le conquiste di genere. Ma nel PP si è aperto il dissenso per trattative e negoziazioni che legittimano argomenti di estrema destra. - (PRIMAPRESS)