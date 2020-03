Il Covid-19 corre veloce in Spagna: oltre 40 mila pazienti positivi. Un'indagine dell'Istituto Sanitario Carlos III rivela che gli uomini ammalati sono il doppio delle donne

(PRIMAPRESS) - MADRID - I dati ufficiali parlano di 39.673 casi accertati di coronavirus ma la percezione è che in Spagna la dimensione della pandemia abbia una consistenza maggiore. La diffusione del virus corre più veloce di quanto sia accaduto in Cina ed Italia e i cittadini più fragili vengono abbandonati a se stessi. E’ il quadro che fanno gli stessi sanitari impegnati in una lotta contro il virus ma in totale assenza di presidi di protezione e di strumenti per rispondere alla crescente domanda di terapia intensiva. Il rapporto dell’Istituto Sanitario Carlos III ha analizzato 16 mila casi di coronavirus e i dati rivelano che vengono colpiti in maggioranza uomini (52%). Ma quella delle analisi in questo momento appare l’ultimo dei pensieri degli spagnoli perché il punto rimane sulla mancanza totale di strumenti per combattere l’epidemia. La rabbia degli spagnoli è che il governo sia arrivato con ritardi mostruosi per arginare l’ondata di malati che si sarebbe riversata nelle strutture sanitarie. - (PRIMAPRESS)