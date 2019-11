Il 6 dicembre si celebrerà la festa della Costituzione. Il suo valore nell’anno degli scontri separatisti

(PRIMAPRESS) - MADRID - Il prossimo 6 dicembre è festa nazionale in Spagna. Si celebra l’anniversario dell’approvazione della Costituzione del 1978. La festa è conosciuta come “giorno della Costituzione”, día de la Constitución.

La vicinanza con la festa dell’Immacolata, che cade l’8 dicembre, fa in modo che queste due festività si trasformano in un lungo ponte per gli spagnoli. Quest’anno la festa della Costituzione, però, acquisisce un valore ancora più significativo per i fatti che nei mesi scorsi avevano visto lo scontro con i separatisti catalani mettendo in discussione la stessa Constitución. È proprio la violazione ai suoi principi, secondo la Corte Suprema, che ha fatto infliggere ai leader della protesta indipendentista oltre 100 anni di pene complessivamente.

Il 6 dicembre del 1978 si tenne in Spagna il referendum per l'approvazione della nuova Costituzione. Si trattò di una delle prime votazioni democratiche dopo la morte del dittatore Franco, avvenuta solo tre anni prima. Lo scorso anno si sono celebrati i 40 anni della Costituzione spagnola.