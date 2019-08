Hiperaula, l'università spagnola che insegna ai docenti come trasgredire alle regole della didattica

(PRIMAPRESS) - MADRID - Si chiama Hiperaula ed è la prima università che insegna ad insegnare. Si tratta della Complutense, una delle università pubbliche della capitale spagnola che istituito un corso per interpretare nuovi modelli didattici più vicini ad una società di giovani che si è trasformata profondamente attraverso la globalizzazione digitale e le nuove forme di comunicazione. Il nuovo corso sembra promettere anche l’insegnamento di come ribellarsi alle regole della scuola tradizionale richiamando l’immagine del film “L’Attimo Fuggente” interpretato dallo scomparso Robin William nei panni del professore John Keating. La chiave per l’istruzione del futuro è l’utilizzo di strumenti all’avanguardia e la cooperazione tra docenti e studenti. Hiperaula è appunto il nome dell’aula dedicata a questa “materia”, uno spazio dove non esistono cattedre né gerarchie e si insegna in maniera attiva e partecipata. A utilizzare per primi la struttura sono stati gli insegnanti e gli studenti del Master UCM in Formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria. - (PRIMAPRESS)