Dalla Catalogna a Madrid, la protesta contro la condanna ai leader separatisti riaccende i fuochi dell'indipendenza

(PRIMAPRESS) - MADRID - Questa sera nella capitale spagnola è annunciata una protesta che ha già allertato la Guardia Civil dopo quanto accaduto ieri notte in Catalogna dove sono state diverse persone che avevano acceso una guerriglia contro le condanne dei leader separatisti.

I gruppi a favore dell'indipendenza avevano organizzato sit-in fuori dagli uffici del governo spagnolo in diverse città catalane, con circa 40mila persone che hanno preso parte a Barcellona e 9 mila nella roccaforte separatista di Girona, secondo la polizia municipale e regionale. Le proteste si sono concluse in scontri in molte città. Ed ora tutto si sposta su Madrid. - (PRIMAPRESS)