Coronavirus: i medici spagnoli cureranno solo chi ha più possibilità di sopravvivenza. E stabilito da un protocollo del Semi

(PRIMAPRESS) - MADRID - La Spagna difronte all’emergenza da coronavirus ed in una situazione di risorse sanitarie limitate , decide per l’ammissione selettiva degli ammalati. Saranno ammesse alle cure intensive le persone con le migliori possibilità di sopravvivenza. Sono queste ad avere la priorità "Ammettere un ingresso può significare negarne uno a un'altra persona che potrebbe beneficiarne di più, quindi è necessario evitare il criterio dell'accesso in base agli arrivi". Sono le raccomandazioni contenute in un documento sull'emergenza di Covid-19 preparato dal gruppo di lavoro di bioetica della Società spagnola di medicina Intensiva, Critica e Unita' Coronarie (Semicyuc) e il cui contenuto è stato concordato con la Società spagnola di medicina interna (Semi). - (PRIMAPRESS)