Si dimette Thomas Kemmerich (Fdp), il neopresidente della Turingia dopo il terremoto della sua elezione con i voti dell’’ultradestra. Merkel: “Elezione imperdonabile”

Non sono trascorse che 24 ore e il neo presidente della Turingia, Thomas Kemmerich si è dimesso. La contestata elezione dell'esponente della Fdp, anche grazie ai voti del partito di ultradestra dell'Afd, ha creato non poco imbarazzo. Le dimissioni sono risultate come un passo indietro "inevitabile" che come lo stesso Kemmerich ha confermato annunciando che il gruppo regionale dell'Fdp chiederà lo scioglimento del consiglio del Land e nuove elezioni. "I partiti democratici hanno bisogno di maggioranze democratiche",ha detto.Precedentemente la Merkel aveva tuonato:"Elezione imperdonabile".