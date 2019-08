La mostra della pakistana Bani Abidi al Gropius Bau tra ironia e contestazione politica

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il Gropius Bau, il museo del ‘900 della capitale tedesca, dedica all’artista pakistana Bani Abidi (Karachi, 1971) una mostra personale dal titolo They Died Laughing, una serie di acquerelli in cui una carrellata di ironici protagonisti. Si tratta di personaggi in realtà dissidenti, che assolvono il ruolo di contestatori delle complesse incongruità del presente e l’oscura situazione politica del Paese. Fino al 22 settembre, l’artista, residente a Berlino dal 2011, alterna installazioni e, soprattutto, video, linguaggio che mette a disposizione di storie personali intrecciate alle questioni geopolitiche del suo Paese, non da ultime la burrascosa prossimità tra India e Pakistan e le questioni irrisolte dell’Asia meridionale. Nella fattispecie, ha sviluppato il progetto The Lost Procession sulla persecuzione etnica e sull’esodo verso la Germania del popolo degli Hazara di Quetta, la capitale della provincia pakistana del Belucistan. Un pretesto per analizzare culture diverse e temi ricorrenti anche in altri luoghi del pianeta, come l’espropriazione delle terre, l’esilio e la prigionia. Tuttavia, il progetto, commissionato dalla Sharjah Art Foundation, dove sarà ospitato nell’ottobre 2019, curato da Hoor Al-Qasimi, nella sede berlinese assume un significato di più ampio spettro. In un luogo, il Gropius Bau, situato a ridosso dell’ex muro, frontiera, confine anch’esso, e ormai integrato nel memoriale di una storia che ha segnato le sorti del Novecento. - (PRIMAPRESS)