L'Helmut Newton Foundation ospita la mostra "Body Performance" con le opere di 13 fotografi interpreti dell'eleganza del corpo

(PRIMAPRESS) - BERLINO - All’Helmut Newton Museum, in Jebensstraße 2, aprirà il prossimo 29 novembre, Body Performance, la grande mostra fotografica che raccoglie le opere di 13 nomi dell’arte e della fotografia, da Robert Mapplethorpe a Cindy Sherman, da Helmut Newton a Vivian Assen e Yang Pudong, l’artista pechinese che irrompe nella cultura cinese, spazzando via i tabù che ancora si porta addosso il popoloso paese asiatico nei confronti del nudo. Pudong nel suo portfolio New Women in mostra a Berlino, ritrae giovani donne affascinanti e melanconiche ritratte in atmosfere rarefatte.

La mostra berlinese è anche l’occasione per visitare l’edificio neoclassico dell’ex casino Landwehr che dal 2004 ospita il museo dedicato al grande fotografo tedesco. Nella Kaisersaal ristrutturata e rinnovata, con i suoi 650 metri quadrati di superficie rappresenta il più grande spazio espositivo di un museo per la fotografia a Berlino, il museo espone mostre speciali con fotografie del XIX e del XXI secolo, provenienti dalla raccolta di fotografie della biblioteca artistica. - (PRIMAPRESS)