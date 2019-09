L'esecutivo di Berlino vola all'assemblea sul clima dell'Onu con 4 voli separati e scoppia la polemica ambientalista

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Germania dal pensiero ambientalista, come ha dimostrato anche la crescita dei Verdi nelle ultime elezioni dei Land e l’approvazione di un pacchetto per il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di protezione del clima, scivola proprio sulla buccia di banana della sostenibilità. I cinque membri in rappresentanza del governo federale, compresa Angela Merkel, raggiungeranno o hanno già raggiunto la sede dell’Onu per l’assemblea sul clima, con quattro voli distinti. Il fatto ha indignato proprio i sostenitori del revisionismo culturale e di stili di vita che dovranno alimentare il prossimo futuro.

Se nell’aereo di Stato con la Merkel c’era il ministro per la Cooperazione economica e lo sviluppo, Gerd Mueller con altri voli di Stato si sono mossi il ministro della Difesa, Annegret Kramp-Karrenabuer, il ministro degli Esteri Heiko Maas e il ministro dell'Ambiente, Svenja Schulze, che prudentemente ha scelto un volo di linea. - (PRIMAPRESS)