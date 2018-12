Inaugurato dopo 17 anni di lavori il James Simon Galerie firmato da David Chipperfield

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Inaugurata a Berlino la "James Simon Galerie", opera dell'archistar David Chipperfield. La nuova struttura si inserisce nel programma dell’Isola dei Musei che mette i cinque musei della capitale tedesca. Una gestazione difficile quella della Simon Galerie per le difficoltà e i tempi lunghissimi per il completamento. I lavori infatti per la realizzazione dell’opera che ha coinvolto una superficie di 4600 metri quadrati, erano iniziati nel 2009 e si sarebbe dovuta inaugurare entro il 2013 ma i progettisti non avevano fatto i conti con il sottosuolo berlinese - sabbioso e ricco d'acqua - che ha dovuto far riprogettare l’opera con interventi tecnologici che tuttavia ha dilatato i tempi.

Dell'Isola dei Musei fanno parte il Pergamon, che custodisce l'altare di Pergamo, il Bode Museum, l'Alte Nationalgalerie, l'Altes Museum e il Neues Museum. La nuova galleria accoglierà i servizi di tutto il complesso museale da gennaio. Dell'isola farà parte anche l'Humboldt Forum.