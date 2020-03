Dopo 54 anni salta per il coronavirus l'IBT, la più importante fiera del turismo tedesca in Europa

(PRIMAPRESS) - BERLINO - “Essere giunti alla decisione di annullare ITB Berlin 2020 ci rattrista”. Lo ha detto il Ceo di Messe Berlin GmbH, Christian Göke annunciando la soppressione di una delle più importanti fiere europee dedicate al mondo del turismo. E’ la prima volta dopo 54 anni di storia. Inizialmente anche a coronavirus già circolante, il management della fiera si era espresso per confermare l’appuntamento ma non avevano ancora fatto i conti con il fatto che il virus non avrebbe risparmiato nessun paese.

La fiera avrebbe dovuto svolgersi tra il 4 e l’8 marzo. “Non possiamo soddisfare i requisiti sanitari richiesti”, è stato il commento dei vertici di Messe Berlin, che hanno ammesso di non potere rispettare i dettami imposti dal dipartimento sanitario responsabile di Charlottenburg-Wilmersdorf (il quartiere di Berlino in cui si sarebbe dovuta svolgere la fiera), secondo i quali ogni partecipante avrebbe dovuto dimostrare agli organizzatori che non proveniva da nessuna delle aree a rischio, e che non aveva avuto contatti con persone provenienti dalle aree a rischio.

“Condizioni che non possono essere soddisfatte da Messe Berlin”, è stata la conclusione lapidaria della società fieristica, che negli ultimi giorni avevano invece assicurato di poter prendere tutte le precauzioni indispensabili per garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

A Berlino, durante i giorni della fiera, erano attesi circa 10mila espositori, provenienti da oltre 180 paesi (Cina compresa), oltre a circa 160mila visitatori. Ma nei giorni scorsi, con la progressiva diffusione dell’epidemia anche in Germania, erano incominciate ad arrivare numerose le rinunce, facendo così suonare i primi campanelli d’allarme. - (PRIMAPRESS)