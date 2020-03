Lo strano caso dei paesi "volontari" dell'UE che fanno arrivare in Germania circa 1500 bambini migranti bloccati sulle coste greche

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Bisognerà capire come si è sviluppata l’iniziativa battuta da alcune agenzie di stampa di una coalizione di Paesi definiti "volontari" dell'Ue che si prenderà carico di 1.000-1.500 bambini migranti bloccati sulle isole greche, come misura di sostegno”umanitario”. Lo ha annunciato il governo tedesco senza indicare i Paesi coinvolti. Si tratta di "bambini che a causa di una malattia hanno urgentemente bisogno di cure.o bambini non accompagnati di età inferiore ai 14 anni”, è la spiegazione di Berlino. La richiesta di un’azione congiunta da parte dell’UE per intervenire sui minori migranti fermi sulle coste greche, era arrivata dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis: “Ciò di cui abbiamo bisogno è una chiara dimostrazione della solidarietà europea, che dovrebbe assumere la forma di un patto di ricollocazione volontaria, mediante il quale i minori non accompagnati che si trovano attualmente in Grecia siano trasferiti in altri Paesi europei. Le cicatrici dell’anima non sono facili da guarire. Facciamo tutti ciò che è giusto per aiutare la Grecia ad affrontare questo delicato problema”. Attualmente ci sono oltre 42mila persone sulle isole greche, tra queste circa 5.500 minori non accompagnati. - (PRIMAPRESS)