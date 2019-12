Violata la privacy di 1.097 Vip che hanno ottenuto i New Year's Honors Prize dalla Regina Elisabetta. Pubblicati erroneamente i loro indirizzi privati sul web

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Cabinet Office della Regina Elisabetta ha chiuso l’anno con una di quelle gaffe che non si farà dimenticare molto presto soprattutto dai Vip coinvolti nella pubblicazioni dei loro indirizzi privati erroneamente finiti in rete. La top list era quella dei premiati di fine anno da Queen Elisabeth, i prestigiosi New Yerar’s Honours: 1.097 persone tra cui figurano personaggi dello spettacolo e della cultura ma anche di diversi 007 inglesi. Il grave episodio di violazione della privacy e della sicurezza ha costretto l’Ufficio di Gabinetto del premier Boris Johnson a informare dell’inconveniente l’’Authority per l’Informazione che ora dovrà indagare per capire come si stato possibile un errore di questa portata e sopratutto quali saranno ora le misure da adottare per evitare che quegli indirizzi, rimossi dopo circa un’ora dal web, vengano diffusi o utilizzati in modo improprio. - (PRIMAPRESS)