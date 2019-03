Theresa May pronta a farsi da parte per ritardare la Brexit ma Bruxelles è intenzionato a procedere anche senza accordo

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Da un lato le tardive firme e le manifestazioni di piazza per non uscire dall’Unione Europea, dall’altra la paura che senza un accordo concordato ci si ritrovi nella melma più assoluta. “Uscire dall’Europa senza un accordo sarebbe catastrofico per il Regno Unito e per la sua economia”. Ha ribadito anche oggi il ministro delle Finanze Philip Hammond che parla in merito alla drammatica situazione in cui si trova Londra, incapace di trovare un accordo in Parlamento sul “piano May” per la Brexit e con davanti le due nuove scadenze accordate dalla Ue per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione. La proroga al 22 maggio – prima delle elezioni europee – vale a condizione che il piano venga approvato, in caso contrario si profila la data più ravvicinata del 12 aprile: senza un voto risolutore da parte di Westminster o novità sostanziali come una chiara alternativa indicata dallo stesso Parlamento si andrà incontro a un “no-deal” Brexit: un’uscita senza accordo.

Theresa May potrebbe essere costretta a lasciare il suo incarico pur di sgombrare il campo ad una soluzione condivisa. Al suo posto sta circolando il nome di David Lidington che dovrebbe trascinare la trattativa con l’UE fino a nuove elezioni. Ma da Bruxelles arrivano segnali che questa mossa non cambierà nulla e quindi si conferma l’ipotesi di un pericoloso un No-Deal. - (PRIMAPRESS)