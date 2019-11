Sotheby's mette in vendita in un'asta online i memorabilia della Formula 1: dal casco di Ayrton Senna alla tuta Ferrari di Michael Schumacher

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E’ dedicata agli appassionati di Formula 1, la sessione online della Casa d’Aste Sotheby’s che da poco ha sperimentato la vendita di oggetti solo attraverso il web. Il digitale, dunque, ha sedotto anche la prestigiosa casa d’aste londinese di New Bond Street. L’asta “Formula1”, si terrà il prossimo 30 novembre in occasione del Gran Premio di F1 ad Abu Dhabi, organizzata proprio in collaborazione con il circuito del campionato mondiale.

Ospitata sulla nuova piattaforma di aste online di RM Sotheby, la vendita offrirà 103 lotti che vanno da modelli fatti a mano su larga scala, a caschi e tute da corsa, con particolare attenzione sulla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90 e 2000, nonché ai risultati leggendari dei piloti del campionato del mondo di Formula 1 FIA, Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Le offerte per la raccolta si apriranno alle 13:00 ET di venerdì 22 novembre e dureranno lunedì 2 dicembre alle 13:00 ET.

Tra i pezzi di Memorabilia Formula 1® c’è un casco firmato McLaren Honda, 1988 (stima $ 50.000 - $ 70.000) e tuta da gara McLaren Honda, 1988 (stima $ 10.000 - $ 20.000) si ritiene che siano stati indossati nel primo anno di campionato del tre volte campione del mondo di piloti FIA Formula 1, Ayrton Senna; Il casco firmato Michael Schumacher dal campionato mondiale FIA ​​di Formula 1 del 1998, in cui si è classificato secondo (15.000 $ - 20.000 $), così come il suo casco firmato Ferrari dalla stagione di Formula 1 2001 (15.000 $ - 20.000 $); una tuta da corsa di Michael Schumacher del 1996, il suo primo anno con la Ferrari, presentata in mostra da OMP Racing ($ 10.000 - $ 20.000); interessate anche il motore progettato da Paolo Martinelli, un Ferrari Tipo 051 / B / C da 800 litri, da 3,0 litri, aspirato naturalmente, costruito per alimentare una delle vetture di Formula 1 di maggior successo di tutti i tempi, la F2002 (Est. $ 50.000 - $ 70.000). Più a buon mercato ci sono numerosi modelli in scala 1: 8 Amalgam, tra cui un Ferrari F2001 Model Michael Schumacher 2001, il 39esimo di 100 costruito da Amalgam, e caratterizzato dalla livrea guidata da Schumacher alla vittoria al FORMULA 1 MALAYSIAN GRAND PRIX 2001 (Est. $ 4.000 - $ 6.000).

"Questo straordinario gruppo di oggetti da collezione rappresenta i momenti rivoluzionari delle moderne corse di Formula 1 - ha affermato Barney Ruprecht, specialista di automobili, RM Sotheby - Siamo davvero entusiasti di offrire ai fan e agli appassionati di F1 la possibilità di acquisire il proprio pezzo di storia dell'automobilismo e automobilistico attraverso la nostra nuova piattaforma di aste digitali.”

Ogni lotto offerto tramite la piattaforma online, è stato ispezionato a cura di RM Sotheby e potrà essere ritirato dall'aggiudicatario, attraverso le strutture di RM Sotheby a Detroit, Michigan, salvo diversa indicazione. Le modalità di spedizione possono essere prese tramite terzi per far ritirare gli articoli da Detroit. L'asta è regolata dai Termini e condizioni degli offerenti di RM Sotheby.