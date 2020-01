RoyalExit: il principe Harry e la moglie Meghan decidono di andar a vivere tra Londra ed il Nord America

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E’ stata già definita RoyalExit, l’annuncio fatto dal principe Harry e Meghan Markle di lasciare la nonna regina ed il resto della famiglia per andare a vivere tra Londra e Nord America. Fonti vicine a Queen Elisabeth rivelano che la notizia non è stata appresa di buon grado dall’anziana testa coronata anche perché le intenzioni di trasferirsi sono apparse sui social prima di parlarne in famiglia.

L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso Instagram, con una foto scattata il giorno dell'annuncio di fidanzamento, sotto cui il duca e la duchessa del Sussex scrivono:

«Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, quest'anno abbiamo scelto di fare una cambiamento, ritagliandoci un nuovo ruolo all'interno di questa istituzione.Intendiamo fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale e lavorare per diventare economicamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina».

«È grazie al vostro incoraggiamento che ci sentiamo pronti a fare questo passo. Abbiamo in programma di bilanciare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare i nostri doveri nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri enti benefici.

Questo ci permetterà di crescere nostro figlio con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato e allo stesso tempo di concedere alla nostra famiglia lo spazio per concentrarsi sul prossimo capitolo, incluso il lancio del nostro nuovo ente benefico».

Di questa nuova iniziativa di charity, la coppia non voluto ancora dare altri dettagli. Quanto abbiano influenzato le pressioni di Meghan su Harry per decidere sul nuovo corso della loro vita, si vedrà nel tempo.

C’è chi sostiene che l'ex attrice abbia una sorta di rimpianto per il suo passato lavorativo e per l’aria di Toronto di cui è apparso innamorato anche il principe Harry. - (PRIMAPRESS)