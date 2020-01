RoyalExit: Elisabetta II incontra Carlo per chiedere conto della vicenda dei duchi di Sussex

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Dopo la bufera creata dai duchi di Sussex, Harry e la moglie Meghan, con il post che annunciava a sorpresa la loro decisione di svincolarsi dalla famiglia reale e crearsi una loro autonomia di vita, la regina Elisabetta incontra oggi il figlio Carlo per capire quali soluzioni sono state individuate. Elisabetta II ha preferito terminare il suo periodo di vacanza dopo le festività natalizie prima di affrontare la questione che rischiava di diventare ancora più pesante nel clima di famiglia. In queste ore i media inglesi hanno parlato di un contrasto tra William ed Harry. Il fratello maggiore, secondo quanto riportato da alcune fonti, avrebbe lamentato una difficoltà a proteggere ancora Harry dalle sue intemperanze. Ma William avrebbe smentito le esternazioni raccolte. Sta di fatto che emerge una difficoltà oggettiva nella ricomposizione del contrasto di famiglia perché i duchi di Sussex in pratica vorrebbero uscire a metà dagli impegni reali: percependo ancora dei vantaggi economici da un lato e dall’altro senza le responsabilità e gli obblighi che quel ruolo impone ma a cui la più allergica è sempre apparsa Meghan. - (PRIMAPRESS)