Obiettivo 2024 per l'apertura del The London Resort, il parco a tema nato dalla collaborazione tra BBC e Paramount

LONDRA - Anche la più conservatrice Londra avrà la sua Disneyland o qualcosa che le somiglierà molto in tempo di parchi divertimento. Non molto lontano dal cuore di Londra, basteranno solo dieci minuti di treno da St.Pancras verso la penisola di Swancombe per ritrovarsi in un'area che misura 535 acri dove è pronto a sorgere The London Resort. La costruzione del gigantesco parco a tema è previsto entro il 2024 e a differenza di Parigi si è privilegiato un'ambiente circostante più in linea con il british style, fatto di prati, laghetti e corsi d'acqua.

Tra i partner spiccano BBC, Film Forever, Paramount e il popolare studio di animazione inglese Aardman, colui che ha creato perle come “Wallace e Gromit” e “Shaun”. Tra castelli e navi dei pirati, si ritroveranno i personaggi più amati della televisione inglese insieme ad autentici film cult “Mission: Impossible”, “Star Trek”, Il Padrino” e “The Italian Job.”

Tutt’intorno anche gli hotel saranno a tema come night club, bar e ristoranti per tirare tardi sino a notte inoltrata.

L’intero complesso può ospitare un pubblico di oltre 50.000 persone al giorno, e senza impattare negativamente sulla flora, la fauna e la popolazione del posto. È già stato messo in cantiere infatti il rafforzamento del tessuto stradale e del porto, per facilitare l’accesso via battello al parco; per ragioni di sicurezza, saranno irrobustite anche le protezioni anti-esondazione. In più, verrà creata una rete ambientale per tutelare e mantenere in salute l’habitat degli animali locali. Tutt’attorno al parco infine saranno piazzati percorsi pedonali e ciclistici panoramici.

Tra le iniziative mobilità per raggiungere il parco, ci sarà un servizio di Taxi-Boat che partirà direttamente dal centro di Londra.

L'opera, finanziata completamente da privati, permetterà di riqualificare l'area, creando al contempo 30.000 nuovi posti di lavoro, compresi quelli diretti e l'indotto.