Nel cuore della Londra degli anni '70 con la mostra My Life in Flux alla Cardi Gallery in Mayfair

Chi ha vissuto i fermenti artistici dell'Inghilterra a cavallo tra gli anni '60 e '70 con lo sfondo della musica dei Beatles, dei Rolling Stones e dei Sex Pistols e delle strade della moda tra Carnaby Street e King's Road, sarà anche entrato nel mondo di quel movimento composito di creativi e designer che mescolarono diverse discipline artistiche prendendo il nome di Fluxus. A loro è dedicata la mostra "My Life in Flux" aperta alla Cardi Gallery London al 22 di Grafton St, Mayfair, e che sarà visitabile sino alla fine di dicembre 2019.

My Life in Flux è una mostra senza precedenti che esamina l’esperienza di Fluxus attraverso la lente di Gino di Maggio e Francesco Conz, due personalità differenti, ma entrambe nel cuore di diverse fasi dello sviluppo di Fluxus. Di Maggio, famoso attivista politico e “compagno di viaggio” di molti artisti, era impegnato nella promozione del neonato movimento e delle sue successive fasi sia in Europa che in America. Conz era invece un editore, collezionista e produttore che lavorava a stretto contatto con gli artisti d’avanguardia. Dal 1972 e per più di trent’anni fu anche uno dei più prolifici editori delle edizioni Fluxus, con legami profondi con Maciunas & Co.

La mostra riunisce oltre 80 opere realizzate tra il 1955 e il 2006, molte delle quali mai viste prima in Gran Bretagna. La mostra, inoltre, include numerose edizioni multimediali che rappresentano l'ampia gamma di materiali utilizzati dagli artisti di Fluxus. I curatori, Gigiotto del Vecchio e Davide di Maggio, hanno selezionato opere chiave realizzate da 37 artisti, compresi i principali attori di Fluxus insieme a compositori e artisti visuali che hanno influenzato le pratiche degli artisti del movimento e di quelli che a esso si sono ispirati. La mostra presenta pezzi di Conz, Di Maggio e altre collezioni private, giustapponendoli vivacemente con quelli dell'Archivio Gualco. Molti artisti di Fluxus hanno lavorato su una grande varietà di media, da pittura e scultura a format meno tradizionali come performance, video, poesia e musica sperimentale. Sulla scia di una nuova interpretazione di Dada, del lavoro di altri esponenti dell'Arte Concettuale come Marcel Duchamp e John Cage e dell'estetica minimalista tipica degli anni Sessanta, gli artisti di Fluxus si sono rivolti a gesti espansivi e rivoluzionari, a esperienze collettive basate su sviluppi sociologici, filosofici e tecnologici, con l'obiettivo di cambiare la percezione politica, sociale ed estetica. Gli artisti di Fluxus condividevano una visione radicale del mercato dell'arte e del suo elitarismo: non vollero mai, né immaginarono, di posizionarsi all'interno delle dinamiche capitalistiche del mercato dell'arte; cercarono invece di esprimere le loro idee impegnandosi in un'alternativa parallela all'industria dell'arte mainstream che si stava formando in quegli anni. "La cosa più importante di Fluxus è che nessuno sa cosa sia" disse Robert Watts. In effetti, ridurre Fluxus a un movimento artistico è fin troppo limitante: può essere meglio definito come un "atteggiamento verso l'arte". Nelle parole del suo padre fondatore, George Maciunas, "Fluxus-art-fun dovrebbe essere semplice, divertente e poco impegnativo, dovrebbe riguardare cose insignificanti, non dovrebbe richiedere abilità speciali e innumerevoli prove…"