Londra fuori dall'UE ma chiede solidarietà all'Europa per il caso Skripal. Le due facce del governo May

LONDRA - Incomprensibile comportamento quello del Primo Ministro britannico Theresa May: sostiene e caldeggia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ma poi invoca dalla stessa UE la compattezza di reazioni e di condanna nei confronti della Russia in seguito al caso dell'avvelenamento con gas nervino dell'ex spia Skripal della figlia a Londra.

"La Russia non rispetta nessuna frontiera. Ed è una minaccia ai nostri valori. E' giusto che qui al Consiglio europeo restiamo uniti per difendere questi valori". La dichiarazione della May arriva dopo la decisione dei capi di Stato e di governo di attribuire alla Russia la responsabilità dell'attacco di Salisbury. Questi fatti, rilevano alcuni analisti politici, dovranno far riflettere sul ruolo dell'Europa oggi più che mai, sulla funzione di Europa e dei suoi valori democratici ma che tuttavia il governo May non ha ritenuto prioritari al momento della decisione della Brexit. La sensazione, peraltro, è che i premier dei governi membri si siano fatti trascinare troppo in fretta nella decisione britannica di attribuire la responsabilità dei russi. Coinvolgimento che avrebbe senso se tutte le prove fossero state mostrate in modo evidente ed inequivocabile ai paesi "alleati".