La saga della Brexit: ultima data il 22 maggio ma i Vip londinesi lanciano una petizione "remain"

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Ricapitolando la saga della Brexit, la Gran Bretagna potrebbe essere fuori dall’Unione Europea, come data ultima, il 22 maggio. Sta di fatto che May non esclude di poter rinunciare la settimana prossima a un terzo voto di ratifica dell'accordo sulla Brexit,raggiunto con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte. Se dovesse "apparire che non c'è sufficiente sostegno" alla Camera dei Comuni, dunque, la premier britannica rinuncerà per evitare ancora una volta l’umiliazione delle settimane scorse. La premier britannica fa il check dei numeri che le potrebbero essere favorevoli con una lettera inviata a tutti i deputati, in cui ricorda le opzioni a disposizione del Regno Unito dopo il rinvio limitato concesso dal vertice Ue. Nello stesso testo la May cerca anche di recuperare circa le accuse che aveva lanciato venerdì scorso al Parlamento nel tentativo di ripristinare un clima più favorevole.

Intanto, anche se un po’ tardivamente, la Gran Bretagna si mobilita per una petizione online per chiedere la permanenza di Londra nell'Unione Europea ed alla premier britannica Theresa May di revocare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che implicherebbe di conseguenza l'annullamento della Brexit. Questa volta a mobilitarsi sono anche personalità del mondo dello spettacolo come l'attore Hugh Grant e la cantante Annie Lennox degli Eurythmics. La petizione ha già raccolto oltre tre milioni e mezzo di firme, un successo inaspettato, ad appena tre giorni dal suo lancio, a riprova delle difficoltà, delle continue incertezze, delle frizioni che si sono innescate nel Regno Unito sul divorzio dalla Ue. In Gran Bretagna perché una petizione venga discussa in Parlamento è necessario che venga superata la soglia delle 100mila firme, soglia abbondantemente soverchiata in poco tempo. Margaret Anne Georgiadou, presentatrice della petizione popolare lanciata sul Web, alla BBC ha, di fatto, lanciato un proclama asserendo: "Finora noi 'remainers' siamo stati costretti al silenzio e siamo stati ignorati. Quello che accade adesso è come l'abbattimento di una diga". Nella petizione si può leggere: "Il Governo sostiene ripetutamente che uscire dall'Ue è 'la volontà del popolo'. Dobbiamo porre fine a questa affermazione dimostrando la forza dell'attuale sostegno popolare per rimanere nell'Ue. Un referendum potrebbe non avvenire, quindi vota ora". - (PRIMAPRESS)