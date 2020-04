La Regina Elisabetta compie 94 anni ma senza i colpi di cannone a salve per celebrare il suo happy birthday

(PRIMAPRESS) - LONDRA – Sarà un compleanno in sordina quello che domani celebrerà la Regina Elisabetta per i suoi 94 anni. I tradizionali colpi di cannone a salve esplosi da Green Park vicino a Buckingham Palace per salutare la nascita di Sua Maestà, non ci saranno per tenere un profilo più basso per via dell’epidemia da Covid-19. È la prima volta che non si sentirà sparare il cannone per fare gli auguri alla regina nei 68 anni del suo regno, il più lungo nella storia britannica.

Il Regno Unito non è ancora uscito dall’emergenza. Ad oggi il paese ha 120.067 pazienti positivi ed è ancora pesante il dato della mortalità che ha registrato 16.060 decessi. Da Downing Street è confermata al momento, la fine del lockdown il prossimo 9 maggio per una ripresa delle attività. - (PRIMAPRESS)