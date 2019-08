La mossa populista del premier Boris Johnson con i fondi alla sanità per far dimenticare la Brexit

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Boris Johnson si sta preparando per una campagna elettorale "popolo contro parlamento" come parte dei piani per impedire ai parlamentari sostenitori di Remain di rovesciare il suo governo. La mossa del primo ministro in questa direzione inizia proprio dalla decisione di conquistare il consenso popolare finanziando con 1,8 miliardi di sterline che, come precisa lo stesso Johnson - non saranno prelevati dalle tasse ma recuperate da un “fondo di cassa” del governo - che saranno destinati alla sanità pubblica. E sarà solo l’inizio perché sempre a dire del primo ministro, il servizio sanitario verrà alimentato con altri fondi. L’annuncio di un'ulteriore iniezione di denaro verrà dato quando i parlamentari torneranno in parlamento il mese prossimo e un altro ancora è programmato nel periodo che precede il 31 ottobre, il giorno in cui ha promesso che la Gran Bretagna lascerà l'UE, sotto il motto di "fare o morire". - (PRIMAPRESS)