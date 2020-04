L’Italia chiede conto al ministro degli Esteri inglese della morte del 19enne chef Luca Di Nicola

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Comune di Nereto, in Abruzzo ha formalmente chiesto un’informatica al ministro degli Esteri inglese per conoscere le cause della morte di Luca Di Nicola, il 19enne abruzzese, morto il 24 marzo scorso all'ospedale North Middlesex nella zona nord di Londra. Sulla struttura sanitaria pesano le accuse della madre del ragazzo Clarissa che aveva segnalato sintomi da coronavirus ma non è stata avviata nessuna procedura di ricovero. Unico trattamento consigliato: un antinfluenzale. Ma è bastata una settimana per spegnere la vita del giovane chef Di Nicola. Un portavoce dell'ospedale ha dichiarato in un comunicato che il diciannovenne è morto "subito dopo" l’arrivo ad A&E e risultato positivo per Covid-19 dopo la sua morte.

Il caso sta prendendo spazio sui media inglesi con il dito puntato contro la politica del primo ministro Boris Johnson per i ritardi accumulati dal sistema sanitario e perl’i disponibilità di un piano di contrasto alla diffusione del coronavirus. - (PRIMAPRESS)