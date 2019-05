L'ex ministro degli Esteri, Boris Johnson pronto a prendere il posto della May nella guida dei Tory

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E’ uscito allo scoperto l’ex ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson che ha confermato che si candiderà a guidare i Tory quando la premier, Theresa May, lascerà l'incarico. "Ho intenzione di farlo", ha detto il 54enne ex sindaco di Londra, durante un incontro con gli imprenditori a Manchester. Johnson che è stato molto critico sulla strategia adottata dalla May per l’affaire Brexit, starebbe già soffiando sul collo della premier inglese che ormai ha perso molta della sua forza politica. - (PRIMAPRESS)