Il trionfo del Brexit Party di Nigel Farage al voto europeo farà accelerare l'uscita della Gran Bretagna dall'UE

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Che la voglia di Brexit in una parte consistente della Gran Bretagna sia forte, emerge dal voto europeo che assegna al Brexit Party di Nigel Farage il trionfo nelle urne. La disfatta dei laburisti e dei conservatori è evidente mentre, come era prevedibile anche per i movimenti pro-ambientalisti di questi ultimi mesi, crescono i verdi come pure gli indipendentisti in Scozia che mal hanno digerito l’uscita della GB dalla Unione Europea.

La vittoria di Farage alle europee di cinque anni fa spaventò l’allora premier conservatore David Cameron spingendolo a indire il referendum sull’Unione Europea che poi si è rivelato un passo affrettato e mal calcolato fino alla debacle di oggi.

Il trionfo di Farage a queste europee spingerà probabilmente i conservatori a eleggere un ultra brexitiano come Boris Johnson quale successore della premier dimissionaria Theresa May e che il prossimo 7 giugno lascerà Downing Street. - (PRIMAPRESS)