Il suo nome è Archie ed è il royal baby dei duchi di Sussex che spiazza i bookmaker

Si è finalmente risolta l'attesa per conoscere il nome del royal baby: si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor, per tutti Archie. E' questo il nome deciso da mamma Meghan Markle e papà Harry, che spiazzano così tutti i bookmaker. In molti puntavano su una scelta classica, in omaggio alla tradizione reale britannica. Ci si aspettava un Arthur, un Edward o ancora un Alexander. Addirittura c'è chi pensava a Filippo, nome del bisnonno. Auna volta i duchi di Sussex infrangono l'etichetta di corte, sorprendendo i sudditi e forse anche i parenti. Perché Harry e Meghan abbiano fatto questa scelta è ancora un mistero. Sta di fatto che Archie è uno dei nomi più comuni nel Regno Unito. "Era il 18esimo più diffuso in Inghilterra e Scozia nel 2017 - scrive la Bbc - ed è sempre stato nella top 50 dal 2003". Harrison è sicuramente più popolare di Archie negli Stati Uniti, paese di Meghan, anche se non così frequente. Ma suona comunque molto americano (subito il pensiero corre a Harrison Ford, star di Hollywood, suggerisce lo stesso Little). Marito e moglie potrebbero aver deciso semplicemente secondo il loro gusto personale: non sorprenderebbe, vista l'allergia di Meghan per cerimoniali e usanze di corte. Sembra per altro che Archie possa creare una certa confusione in famiglia: secondo alcune indiscrezioni dei media inglesi, infatti, anche il cuginetto George sarebbe chiamato così dai parenti. Lo avrebbe rivelato lo stesso principino a una sconosciuta, mentre giocava col cane di lei, spiega The Sun.