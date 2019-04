Il Chelsea Flower Show, l'appuntamento botanico e mondano che si celebra dal 1913

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Parco del Royal Hospital Chelsea a Londra, si prepara ad ospitare il più prestigioso e storico appuntamento dedicato al giardinaggio. Un hobby tra i più coltivati dagli inglesi tanto che è dal 1913 che il Chelsea Flower Show è ormai l'appuntamento più visitato al mondo.

L’evento, organizzato dalla Royal Horticultural Society, in programma dal 21 al 25 maggio 2019, non è solo un aggiornamento botanico sulle novità di nuove varietà di piante ma si è trasformato nel tempo in un appuntamento mondano e culturale, perché vi partecipano le personalità più importanti dell'aristocrazia inglese, attori, cantanti, noti professionisti e banchieri. Il primo giorno, lunedì, è riservato solo ai soci, a pochi fortunati e alla famiglia reale che, sovrana in testa, fa il tour dei giardini.

In contemporanea al Chelsea Flower Show, si svolge anche il Chelsea in Bloom a Sloane Square dove 60 negozi tra ristoranti e alberghi decorano facciate e vetrine con gli allestimenti più creativi per aggiudicarsi il premio di stagione. L’anno scorso, fu il 11 Cadogan Gardens Hotel a vincere la medaglia d’oro con le sue decorazioni della facciata ispirate al tema del concorso: Summer of Love, dedicato al royal wedding di Harry e Meghan. Quest’anno il tema sarà Under the Sea e l’albergo decorerà con migliaia di fiori non solo la facciata ma anche l’esterno e l’interno del suo Hans’ Bar & Grill, in collaborazione con Veuve Clicquot.

Tutto il quartiere di Chelsea, da Sloane Square alla sofisticata Sloane Street, dal Duke of York Square a King’s Road, sarà un trionfo di fantastici allestimenti floreali che decoreranno le vetrine delle boutique di firme alla moda come Jimmy Choo, Armani e Red Valentino che si susseguono lungo le eleganti strade. Arrivando a Sloane Square si potrà ottenere una piantina e curiosare nella zona con un giro in riskshaw omaggio e sono previste anche delle visite guidate.

Il Chelsea Flower Show è suddiviso in varie sezioni, che ogni anno propongono nuove spettacolari installazioni e progetti tradizionali o ultramoderni: sono il più alto esempio del landscape design contemporaneo. Una giuria di esperti (botanici, professori universitari, giardinieri, designer e progettisti) premia ciascuna delle categorie. Vengono presentati i risultati di nuove esperienze nel campo del giardinaggio, sia professionali che artigianali, nuovi incroci e meravigliose installazioni floreali con piante e fiori rarissimi. Oltre ai giardini veri e propri ed alle esposizioni floreali si possono ammirare mostre di quadri, fotografie e composizioni floreali oltre a prodotti legati all'arredo e alle tecnologie del verde. Lo show è accompagnato da eventi speciali, concerti, performance, balli e musica dal vivo. - (PRIMAPRESS)