I Laburisti tornano sui loro passi per la Brexit. Corbyn potrebbe appoggiare un secondo referendum

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Che non ci fossero le idee chiare sulla questione Brexit, all’interno del partito di centro sinistra dei laburisti, era noto da tempo. Ora l’esito non brillante delle elezioni europee ha spinto il leader laburista Jeremy Corbyn a dichiararsi pronto ad appoggiare un secondo referendum sulla Brexit

La proposta da parte di Corbyn dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni. lunedi scorso, all’indomani dell’esito delle urne, Corbyn aveva detto che per gli inglesi poteva profilarsi la richiesta di un verdetto sulla Brexit, nella forma di un secondo referendum o con un'elezione generale. - (PRIMAPRESS)