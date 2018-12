Due droni di attivisti mettono in allarme la sicurezza dell'aeroporto di Gatwick

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Due droni che sorvolavano le piste dell’aeroporto di Londra, avevano tenuto in scacco per tutta la giornata di ieri i voli da e per la capitale inglese. Due persone sarebbero state arrestate per i droni su Gatwick, il secondo aeroporto londinese per grandezza e traffico. Oltre un centinaio i voli sospesi con ritardi e dirottamenti. Oltre ai rischi per la sicurezza i due attivisti autori del gesto potrebbero essere incriminati anche per danno economico per i disagi ai passeggeri alla vigilia delle vacanze natalizie. Nel frattempo il traffico aereo sullo scalo è stato riaperto e le autorità aeroportuali britanniche, citate da Bbc, dicono di sperare di far atterrare e decollare i 757 previsti dagli orari, per totali 124.4848 passeggeri. - (PRIMAPRESS)