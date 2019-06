Donald e Melania Trump ospiti a Buckingham Palace per i 75 anni dello sbarco in Normandia

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Senza aver messo ancora piede in Gran Bretagna per la sua visita programmata a Londra, ma già a bordo dell’Air Force One, il presidente Usa, Donald Trump , formalmente invitato dalla Regina Elisabetta in occasione del 75 anniversario dello sbarco in Normandia, ha lanciato i suoi primi strali nei confronti del sindaco londinese Sadig Khan: “non lo apprezzo molto. Penso che sia il gemello di de Blasio (il sindaco di New York, ndr),tranne per il fatto che è più basso”.

Ma il viaggio nella terra alleata da sempre con gli Usa per Trump, specie ora che si parla di Brexit, ha il sapore anche di un’opportunità.

“Penso che sia una opportunità per un grandissimo accordo commerciale ad un certo punto in un futuro prossimo, e vedremo come funzionerà”

L'arrivo di Trump ha già creato mal di testa alle diplomazie: dall'endorsement di Johnson al posto di Theresa May al giudizio duro verso Meghan Markle, moglie del principe Harry, la visita di Stato arriva in un momento delicato per il Regno Unito ancora nel guado della Brexit. May ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno.

La prima visita ufficiale di Stato per Trump arriva dopo una lunga procedura. L'invito ufficiale venne presentato nel gennaio 2017 dalla premier May, durante la visita alla Casa Bianca. L'incontro fu rinviato sull'onda di alcune polemiche, come l'attacco, nel giugno 2017, al sindaco di Londra all'indomani dell'attentato alla moschea in cui morirono 11 persone. Trump sara' il terzo presidente Usa, dopo George W. Bush e Barack Obama, a essere ospite a pranzo dalla regina Elisabetta, un banchetto di Stato organizzato con pompa e solennità a Buckingham Palace lunedi' sera. Oggi Trump, accompagnato da Melania, sarà ricevuto dalla regina, dal principe Carlo e dalla consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia. Prevista la sfilata lungo il Mall, su espressa richiesta di Trump. Dopo aver visitato i giardini reali e passato in rassegna la Guardia d'onore, Trump e moglie saranno ospiti del pranzo privato a Buckingham Palace. Saranno presenti anche il principe William con la moglie Kate Middleton e il principe Harry: non ci sara' invece la moglie di quest'ultimo, che quando era una semplice attrice lo aveva definito "misogino" e "divisivo" e che lui ha definito "cattiva": l'ha tolta dall'imbarazzo la nascita, a inizio maggio, del suo primo figlio, Archie. Accompagnati dal Duca di York, i Trump visiteranno poi l'abbazia di Westminster dove deporranno una corona al monumento del Milite ignoto. Martedi' colazione di lavoro, ancora con il duca di York, al St James's Palace e i ceo di un ristretto numero di aziende: Jes Staley (Barclays), Emma Walmsley (Glaxo), Roger Carr (Bae Systems) e John Pettigrew (National Grid). In serata banchetto a Buckingham Palace. Martedi' Trump andra' a Downing Street per incontrare Theresa May, cui seguirà il pranzo e una conferenza stampa congiunta. In serata, cena a Winfield House, la straordinaria residenza ufficiale dell'ambasciatore Usa a Londra, a cui prenderanno parte Carlo e Camilla. La tre giorni si concluderà mercoledì 5 quando Trump e la Regina prenderanno parte alla commemorazione, a Portsmouth, del 75 anniversario del D-Day. Attesi piu' di 300 veterani. Poi Trump andra' a Doonbeg, in Irlanda, per incontrare il premier Leo Varadkar.