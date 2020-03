Dall'ora più buia di Churchill al fatalismo scapigliato di Boris Johnson: "Preparatevi a perdere i vostri cari"

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il coronavirus probabilmente insegnarà ai leader europei ma anche a quello americano, ad avere un atteggiamento meno spavaldo nei confronti di un’emergenza sanitaria. Forse lo ha già capito Macron che non più di due settimane fa aveva additato gli italiani come “untori” e non si era minimamente accordo che anche nel suo paese sarebbe scoppiato il bubbone. E così è stato anche per la Germania con l’Alta Sassonia corsa ai ripari in ritardo con provvedimenti per contenere il virus come anche la vicina Austria. Ma in tutto questo c’è chi fa di peggio ed è l’Inghilterra, o meglio solo il suo premier Boris Johnson e la “sua corte” di scienziati ad avere un atteggiamento fatalista: “molti si dovranno preparare a perdere i loro cari”, sottolineando l’ineluttabilità dell’epidemia e delle sue conseguenze. Non male come incoraggiamento per un popolo. Lo scapigliato Boris ha assicurato che i tamponi si faranno solo su chi ha sintomi gravi. Ma anche questo non è del tutto vero perché da alcune strutture sanitarie si segnala il problema dell’attesa di due tre giorni prima di essere sottoposti al test. Del resto chi vive a Londra ha una percezione completamente diversa di quanto minimizzato da Johnson: meno assembramenti nei pub, meno folla sui bus e in metro. Segnale che i cittadini non si lasciano irretire dalle boutade del primo ministro mentre mostra come lavarsi le mani per essere al sicuro da tutto. - (PRIMAPRESS)