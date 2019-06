Boris Johnson vince il primo round per la corsa alla sostituzione della premiership di Theresa May

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Boris Johnson, con oltre 170 voti ottenuti oggi guida la corsa per la sostituzione della dimissionaria premier Theresa May. L’ex sindaco di Londra è favorito a vincere la sfida perchè ha dalla sua parte almeno 78 parlamentari mentre il suo più diretto concorrente, Jeremy Hunt non ha superato i 33 voti. Saranno solo 7 dei candidati con il maggior numero di voti espressi oggi ad andare al ballottaggio di martedì 18 giugno. - (PRIMAPRESS)