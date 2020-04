Boris Johnson è uscito dal reparto di terapia intensiva. Downing Street: “È di buon umore”

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il primo ministro Boris Johnson è uscito dal reparto di terapia intensiva. Lo annunciato in serata il portavoce di Downing Street: “Il premier è di buon umore”. Il premier britannico era stato ricoverato in ospedale domenica notte per dei "controlli" visto che i sintomi del coronavirus - febbre e tosse - non passavano a dieci giorni di distanza dalla diagnosi. - (PRIMAPRESS)