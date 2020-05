Spazi aerei aperti tra Francia ed Italia. Air France-Klm torna a volare con 78 collegamenti

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Segnali di normalità nel turismo con il ritorno degli spazi aerei in Europa. A partire dal 1° giugno il Gruppo Air France riprenderà gradualmente i collegamenti da Parigi e Amsterdam con Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari. Entro la fine del mese saranno operativi 78 voli settimanali per l’Italia. «Ritornare a volare in Italia è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-Klm. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica, con più del 15% dei nostri voli da e per il territorio italiano», dichiara Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-Klm East Mediterranean. Si potrà partire da Roma Fiumicino e Milano Malpensa con undici voli settimanali per Amsterdam e Parigi Charles de Gaulle; Da Venezia e Firenze, invece, i voli alla settimana saranno sette. Quattro frequenze settimanali da Bologna, tre da Bari e otto da Napoli. Queste le misure sanitarie adottate: mascherina obbligatoria e distanziamento sociale a bordo, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, ricambio dell’aria ogni tre minuti tramite sistema di filtraggio dell’aria costituito da filtri anti particolato Hepa, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più del 99% dei contaminanti virali e batterici. Inoltre, annunciate anche le principali novità per i possessori di tessere Flying Blue: per tutti i soci lo status Elite sarà mantenuto fino a febbraio 2021; per gli Explorer la scadenza delle miglia è stata posticipata al 31 dicembre 2020. Per gli Elite le miglia non scadono mai. - (PRIMAPRESS)