Parigi Fashion Week, il nuovo trend digitale al tempo del coronavirus. Scendono in campo i maestri della regia per gli short movie

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Da oggi e fino a mercoledì 8 luglio, la Paris fashion week dedicata alla haute couture, sarà su passerelle digitali. Attraverso il sito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, le sfilate per la prima volta saranno a porte chiuse ma condivisi attraverso i vari account delle maison. A iniziare questa nouvelle vague nell’era del coronavirus, è il brand Schiaparelli che in un filmato racconta il lavoro del direttore creativo Daniel Roseberry.

A figurare nella playlist digitale d’Oltralpe, ci sono da Chanel a Dior. La maison diretta da Maria Grazia Chiuri presenterà oggi pomeriggio un video diretto dal noto regista italiano Matteo Garrone. A dare il via al secondo giorno di presentazioni di penserà Chanel che ha già realizzato un teaser diretto dal documentarista Loïc Prigent.

In calendario non mancano gli italiani: Giambattista Valli, Antonio Grimaldi e Maurizio Galante.

Valentino ha confermato la propria presenza all’interno della manifestazione digitale, ma il marchio svelerà in anteprima solo l’ispirazione dell’esclusiva live performance. Quest’ultima, poi, non si svolgerà sotto la Torre Eiffel ma a Roma il 21 luglio prossimo presso gli Studi di Cinecittà. La collezione Haute Couture A/I 2020-21 sarà presentata attraverso uno show speciale ideato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli in collaborazione con l’artista Nick Knight.

Riflettori puntati anche sulle collezioni di Maison Margiela e Viktor&Rolf (entrambi di proprietà di Otb). Tra i presenti ci sono Elie Saab, Ralf&Russo, Iris Van Herper, Bouchra Jarrar e una miriade di nomi stranieri che da alcune stagioni affolla il calendario parigino.

Nella sezione ‘Eventi’ del portale dell’ente francese non mancheranno contenuti speciali come le interviste a Olivier Theyskens, da poco al timone stilistico di Azzaro, Gherardo Felloni di Roger Vivier e approfondimenti dedicati a Pierre Hardy e Jean Paul Gaultier. - (PRIMAPRESS)