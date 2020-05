La Francia torna su suoi passi e richiude 70 scuole elementari e materne per focolai di contagio

(PRIMAPRESS) - FRANCIA – La Francia fa 'retromarcia' e chiude settanta scuole elementari e materne riaperte dopo la fine del lockdown. La causa? La scoperta di altri casi di contagio di coronavirus. “Sono – ha detto il ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer – probabilmente casi contratti prima di tornare a scuola, all’uscita del confinamento”.Per Blanquer, “la nuova chiusura delle scuole è la dimostrazione che siamo rigidi e attenti alla situazione. Questi casi non rimettono in discussione la volontà del Governo di andare avanti con la riapertura progressiva delle scuole. Le conseguenze del non andare a scuola sono molto più gravi”. - (PRIMAPRESS)